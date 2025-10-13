Кабмин направит нескольким регионам еще 2 млрд рублей на здравоохранение

Премьер-министр Михаил Мишустин на совещании с заместителями попросил уделять особое внимание оказанию первой медицинской помощи. По словам премьера, первичное звено здравоохранения — самое востребованное, и нагрузка на него составляет 1 млрд посещений ежегодно.

Первичное звено включает в себя медучреждения и специалистов, оказывающих первичную медико-санитарную помощь населению по территориальному признаку. В это звено входят поликлиники, фельдшерско-акушерские пункты, кабинеты врачей общей практики и т.д.

На совещании господин Мишустин также указал, что в рамках развития первичного звена многие регионы должны провести капремонт в организациях здравоохранения, а также приобрети медицинское оборудование. В частности, речь идет о Кабардино-Балкарии, Калмыкии, Мордовии, ЛНР, Белгородской, Запорожской, Ивановской, Курской и Херсонской областях. Этим регионам на указанные цели правительство выделит дополнительно 2 млрд руб.

Полина Мотызлевская