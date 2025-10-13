Колл-центры научили обходить маркировку звонков при общении с россиянами

С 1 сентября в России действует требование о маркировке звонков от компаний, предполагающее отображение на экране мобильного номера названия организации и типа вызова. При этом некоторые колл-центры научились обходить эту норму, используя новые методы обзвона. Об этом сообщают «Ведомости» со ссылкой на источники и экспертов в отрасли.

Новая схема работы колл-центров заключается в том, что звонки совершают с неопознанных мобильных номеров без идентификатора компании. Абонент узнает о цели звонка, например, о проведении соцопроса, только после того, как ответит. Как отметили директор департамента расследований T.Hunter Игорь Бедеров и руководитель проектов «Интеллектуальной аналитики» Тимофей Воронин, им тоже звонили с таких номеров якобы от имени ВЦИОМ, но на экране не отображался идентификатор организации. ВЦИОМ заявил, что обзвоны выполняют подрядчики, не уточняя, какие именно колл-центры задействованы.

Эксперты связывают такой обход с желанием компаний снизить расходы на платную услугу маркировки вызовов, которая стоит примерно 0,3 руб. за звонок. Это особенно актуально для социологических служб, которым нужно совершать тысячи вызовов. При этом за звонки без маркировки компании не штрафуют напрямую, но могут наказать за спам.

По данным Surveystudio, количество звонков колл-центров снизилось на 78% после вступления в силу поправок в закон «О связи». Согласно статистике сервиса, 30 сентября колл-центры совершили около 5,9 млн звонков, а 1 октября – только 1,3 млн вызовов.