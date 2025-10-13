«Корунд-Системы» взыскали 190 млн рублей с производителя оргстекла

Предприятие «Корунд-Системы» в арбитражном суде взыскало 186,6 млн руб. долга и 2,5 млн процентов за пользование коммерческим кредитом с ООО ПКФ «Мегатакт-НН» (крупный производитель оргстекла в Дзержинске). Как следует из судебного решения, АО «Корунд-Системы» с 2022 года поставили партию метилметакрилата (ММА, химический компонент для выпуска оргстекла), но заказчик ее не оплатил. Производственная фирма задолженность по поставке ММА не отрицала.

В свою очередь ПКФ «Мегатакт-НН» попросило взыскать с поставщика ММА 157 млн руб. за недопоставку товара в 2024 году. Однако производитель не смог оплатить свыше миллиона рублей судебной пошлины, попросив у суда рассрочку на ее оплату. Суд не согласился и вернул исковое заявление «Мегатакту-НН», не став его рассматривать.

Иван Сергеев