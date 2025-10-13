Пенсионер из Перми выиграл суд у банка после кражи денег через фишинговый сайт

Пенсионер из Перми выиграл суд у банка «Уралсиб» после кражи денег через фишинговый сайт, сообщает пресс-служба Пермского краевого суда.

В апреле 2023 года пенсионер открыл счет в ПАО «Банк «Уралсиб» и перевел на него 510 тыс. руб. Клиент использовал для доступа в личный кабинет веб-версию банковского приложения. Когда мужчина через поисковик зашел на сайт, который оказался точной копией официального ресурса банка, на счете начались несанкционированные списания.

В суде представитель банка просил отказать в иске, ссылаясь на отсутствие доказательств нарушений со стороны банка. Однако суд установил, что фишинговый сайт был практически неотличим от настоящего, а банк обязан предоставлять услуги, безопасность которых гарантирована для потребителя, не обладающего специальными знаниями.

В пользу пермяка Дзержинский районный суд г. Перми взыскал денежные средства в размере 336 617,85 рублей, неустойка – 336 617,85 рублей, компенсация морального вреда в сумме 30 000 рублей и штраф – 351 617,85 рублей. Решение суда не вступило в законную силу, поступила апелляционная жалоба от ответчика