Три человека погибли при столкновении легковой машины с грузовиком в Башкирии

В Туймазинском районе Башкирии сегодня утром произошло ДТП на 1343 км трассы М-5 «Урал». По предварительным данным, легковой автомобиль Daewoo Nexia столкнулся с грузовиком Scania. Погибли три человека. Об этом сообщил в Telegram-канале главный госинспектор безопасности дорожного движения республики Владимир Севастьянов.

По словам госинспектора, от удара Daewoo Nexia вылетела в кювет и загорелась. Погибли водитель легкового автомобиля и двое ее пассажиров. В ГУ МЧС по Башкирии уточнили, что среди жертв есть ребенок.

На место ДТП прибыли сотрудники Госавтоинспекции, пожарно-спасательных служб и представители прокуратуры. Выясняются все обстоятельства аварии. Господин Севастьянов лично выехал к месту ЧП для координации действий сотрудников ГАИ.