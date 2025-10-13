В Сочи эвакуировали отрезанных поднявшейся рекой туристов с детьми

В Сочи вертолет МЧС вывез из горной местности туристическую группу, отрезанную от маршрута из-за подъема реки Уруштен. Об этом сообщила пресс-служба ГУ МЧС России по Краснодарскому краю. Туристов доставили на базу Южного регионального поисково-спасательного отряда МЧС в поселке Навагинка. Состояние эвакуированных удовлетворительное, госпитализация никому не понадобилась.

Группа из восьми туристов, в составе которой были дети 10 и 13 лет, находилась в горах с 7 октября и должна была вернуться на базу 12 октября. Поход был согласован со спасательными службами. Туристы двигались от горнолыжного курорта «Газпром» через Пихтовую поляну и лагерь «Холодный» к метеостанции «Джуга». Во время перехода через реку Уруштен на обратном пути начался подъем воды, так как накануне в горах прошли сильные дожди. Переправляться через реку было опасно, туристы разбили лагерь для ночевки и вызвали на помощь спасателей.

Анна Перова, Краснодар