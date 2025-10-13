Сеть своп-маркетов «Давай меняться» из Ижевска откроет магазин в Перми

8 ноября в Перми откроется первый магазин сети своп-маркетов «Давай меняться» из Ижевска. Об этом пишет «Ъ–Прикамье» со ссылкой на Ura.ru.

В этом магазине не покупают и не продают вещи, а обменивают их на условную валюту — «свопы». Свопы начисляются при сдаче непродовольственных товаров в отличном состоянии, таких как одежда, обувь, сумки, игрушки и бытовая техника. Также принимаются вещи на переработку.

Сеть своп-маркетов была основана в 2020 году. Основатель — Анастасия Носкова. На сегодняшний день магазины работают в Ижевске, Воткинске, Сарапуле, Игре, Можге, Сочи, Казани, Москве, Набережных Челнах, Уфе и Екатеринбурге.

Анастасия Лопатина