Гурманские будни

В бесконечной череде ресторанных закрытий на Патриках есть свои плюсы. Например, филиал известного на всю Сибирь ресторана 0.75 Please переехал на новое место, которое оказалось ему как нельзя подходящим. Ранее ресторан занимал достаточно тесное помещение в Ермолаевском переулке, а теперь разместился на 20-м этаже на Смоленке и может похвастаться феноменальным панорамным видом на Москву. Вместе с переездом обновились и меню, и интерьер. Пространство удачно зонировано: тут есть и романтичные столики у видовых окон, накрытые белыми скатертями, и пара высоких барных столов, и две приватные комнаты с абсолютно разным настроением. Интерьер ресторана придумал сам красноярский ресторатор Александр Митраков, а шеф-повар Александр Кучеров, имеющий художественное образование, написал для него две большие картины.

0,75 Please Moscow работает вечерами, а это значит, что здесь можно наблюдать за закатными метаморфозами города: игрой света и теней и стремительно меняющейся картинкой за окнами. На новом месте не стали ограничиваться какой-то одной кухней и расширили географию. Единственная константа — это свежие локальные фермерские продукты. У ресторана появился новый партнер — фермерское хозяйство «Колхоз № 1», которое выращивает овощи и травы. На закуску подадут гребешок с слайсами фермерского цуккини «разной молодости»: от крупных колец цуккини до самых маленьких, заправленных свежим лимонным соком. Классика меню, перекочевавшая со старого места — чипсы из льна с намазкой из крема из огуречной травы с икрой хариуса. Карпаччо из хамачи подается с соусом из шалфея, маринованным васаби и имбирем. Оторо — самую жирную и деликатесную часть тунца — подают в виде сашими с арбузной редькой и сельдереем. Для пирога с томленым ягненком и жареной капустой придумали артистичную подачу: на изразце майолики для печи, который, как и некоторые детали в ресторане, нашли на винтажном рынке.

На горячее: картофельная лазанья, где пласты теста заменили на тонкие слайсы картофеля, подается на подушке из перца рамиро; нежное филе палтуса с соусом берблан и картофельным пюре; утка конфи — очень нежная, буквально распадающаяся на волокна — подается с рагу из овощей и соусом демигляс. На десерт от шеф-кондитера Полины Зубахи — кейк из корнеплодов, с мороженым из топинамбура с ликером «Бейлис» и цикорием.

Смоленская улица, дом 8, 20-й этаж вс-чт, с 17:00 до 00:00 пт-сб, с 17:00 до 00:00

Время урожая

Известный петербургский ресторатор Дмитрий Блинов и его проект Harvest (англ. «урожай») впервые выходят на столичную гастрономическую сцену. 18 и 19 октября ресторан Mamie Bistro примет у себя в гостях команду Harvest во главе с Иваном Фролухиным, предлагая с 10:00 до 15:00 авторские завтраки с особым вниманием к растительным ингредиентам.

Harvest — первый ресторан в Петербурге, где овощи перестали быть дополнением, став главным акцентом кулинарной концепции. Цель проекта — раскрыть всю глубину и выразительность овощных вкусов в неожиданном сочетании с другими продуктами. Иван Фролухин, бренд-шеф Duo Band, начинал путь в ресторане Cote Jardin под руководством Сержа Фери, принимал участие в открытии miX Алена Дюкасса, а затем работал с ним в парижском Plaza Athenee. После возвращения в Петербург он возглавил кухни Duo Gastrobar, Harvest и Frantsuza Bistrot.

В московском дегустационном меню предложат салаты с грушей и страчателлой, а также с киноа и запеченной тыквой, шведский тост с лососем и сырную пшеничную лепешку. Завтрак продолжат зеленым омлетом с базиликом и двумя видами скрэмбла — с мортаделлой и с фирменным фуа-гра. Кроме того, будут поданы яйца пашот с кроличьей котлетой и грудинкой с белыми грибами. На десерт — овсяный боул с бананом, сырники с малиной, маковый пирог с ванильным кремом и творог со сметаной и малиновым вареньем. Гастрономическое явление Harvest в Mamie Bistro — возможность познакомиться с новой вехой в гастрономии Дмитрия Блинова и Ивана Фролухина, которые смело развивают концепцию растительной кухни, предлагая яркие и запоминающиеся вкусовые решения.

Большая Никитская улица, дом 14/2, строение 7

Ольга Карпова