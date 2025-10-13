В Крыму задерживаются поезда из-за пожара на нефтебазе

Проходящие по территории Крымского полуострова поезда задерживаются, заявили в пресс-службе Южной транспортной прокуратуры. Изменения в расписании связаны с «происшествием в городе Феодосия».

Ранее глава Крыма Сергей Аксенов сообщал в Telegram-канале о пожаре на нефтебазе в Феодосии после атаки ВСУ. Обошлось без пострадавших. Предварительно над регионом было уничтожено более 20 беспилотников.

В прокуратуре пообещали контролировать соблюдение прав пассажиров. При необходимости можно обратиться к дежурному прокурору по номеру телефона 8-919-899-87-33.