«Известия»: заболеваемость ветрянкой в Башкирии выросла в два раза

Башкирия вошла в число регионов с наиболее выраженным всплеском заболеваний ветряной оспой, сообщают «Известия» со ссылкой на республиканское министерство здравоохранения. По данным издания, с начала года ветрянкой заболели 16,5 тыс. жителей региона, что в два раза больше, чем за такой же период 2024 года.

Отмечается, что случаи ветряной оспой зарегистрированы во всех субъектах России. Самый резкий рост произошел на Алтае (примерно в два раза) и в Ямало-Ненецком автономном округе (на 67%).

По мнению экспертов «Известий», всплеск заболевания связан с нехваткой вакцины из-за ее исключения из Национального календаря прививок.

Идэль Гумеров