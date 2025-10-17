Их педагоги и наш наркомпрос

Находящаяся с визитом в Москве делегация иностранного учительства посетила народный комиссариат просвещения и встретилась с наркомом Луначарским.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Анатолий Луначарский

Фото: Фотоархив журнала «Огонёк» / Коммерсантъ Анатолий Луначарский

Фото: Фотоархив журнала «Огонёк» / Коммерсантъ

Приветствуя представителей иностранной интеллигенции, тов. Луначарский в общих чертах познакомил их с историей школы за время революции и после нее и с ролью учительства и научных работников в деле народного образования в СССР. В своей речи он, в частности, указал, что введение нового правописания, метрической системы мер, составление грамматики и азбуки для различных народностей нацменьшинств — все эти мероприятия прошли при активном содействии Российской академии наук. Далее тов. Луначарский указал на сущность методов воспитания и образования в советских школах и подчеркнул огромную роль комсомола во всей системе народного образования в советских республиках.

После доклада наркома выступила учительница тов. Шпехт (социал-демократка). Она рассказала, что находится под огромным впечатлением той освободительной работы школы, с которой члены делегации познакомились в Москве. По словам тов. Шпехт, хотя некоторые теоретические обоснования школьной работы у них могут вызывать сомнения, перед огромными практическими достижениями, которые они видели в советской школе, должны отступить на второй план все теоретические споры.

Отвечая на заданный ему вопрос, тов. Луначарский указал, что дети интеллигентов имеют широкий доступ в советские школы и составляют около 50% учащихся, но бывают случаи, когда из-за ограниченности числа школ предпочтение при приеме отдается детям рабочих.

Беседа велась на французском языке и переводилась на немецкий.

О встрече иностранных учителей с Луначарским писали в 1925 году «Известия».

Материал подготовил Алексей Алексеев