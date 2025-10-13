Прометеи инноваций

Несмотря на бурное развитие экономической науки, одним из наиболее волнующих умы экономистов вопросов остается извечная проблема поиска источников экономического роста и способов поддержания экономической динамики. Нельзя сказать, что Нобелевский комитет скупится на награды исследователям, пытающимся выдвинуть свою версию разгадки этой тайны.

Скажем, прошлогодние нобелевские лауреаты — Дарон Аджемоглу, Саймон Джонсон и Джеймс Робинсон — получили свою заслуженную награду за изучение влияния институтов на благосостояние.

Нобелевское трио этого года — американец Джоэль Мокир, француз Филипп Агьон и канадец Питер Хоуитт — в отличие от прошлогодних коллег трудно было назвать безусловными лидерами нобелевской гонки, но это, разумеется, нисколько не преуменьшает их вклад в мировую экономическую науку.

Пожалуй, главной заслугой нобелиатов этого года является всеобъемлющая демонстрация того, как инновации влияют на экономический рост. Казалось бы, этой теме посвящены целые библиотеки работ, но исследования Мокира, Агьона и Хоуитта выгодно отличают как минимум следующие моменты.

Во-первых, Мокиру на огромном историческом материале удалось раскрыть взаимосвязь экономического роста с культурными и технологическими факторами. Бытует представление, будто в основе технологических прорывов лежат открытия гениальных инноваторов-одиночек, но Мокир убедительно продемонстрировал, что технологический прогресс создается коллективами ученых и изобретателей, объединенных платформами в виде университетов, научных обществ, снижающих трансакционные издержки на распространение идей. Кроме того, ученому удалось четко показать, что процесс экономического роста «рукотворен». Он зависит от способности общества накапливать и стимулировать создание новых знаний. Иными словами, Мокир опровергает многочисленные теории, связывающие генезис современного экономического роста с благоприятными природно-географическими факторами или во многом случайными событиями (например, такими как колониальные открытия или эпидемии). Фактически исследования Мокира говорят нам, что именно культура и институты

являются первичными источниками экономического роста.

Во-вторых, усилиями Агьона и Хоуитта удалось — хочется верить, навсегда — развенчать мифы о якобы сохраняющейся технофобии современных экономистов. Далеко не секрет, что критики состояния дел в экономической науке любят обвинять исследователей в области экономики в неверном понимании природы инноваций. Якобы экономисты воспринимают их в виде манны, падающей с небес.

Однако достаточно открыть работы сегодняшних нобелевских лауреатов, чтобы убедиться в обратном. Агьон и Хоуитт на протяжении нескольких десятилетий говорят, что технологический прогресс является результатом целенаправленных действий экономических агентов, создающих новые технологии, вытесняющие с рынков устаревшие изобретения. Эта идея, обычно связываемая с концепцией «созидательного разрушения» Йозефа Шумпетера, конечно же, не нова. Историки экономической науки хорошо знают, что впервые этот термин появился у Вернера Зомбарта, а тот, в свою очередь, черпал вдохновение в творчестве Ницше. Как бы то ни было, но до Агьона и Хоуитта «созидательное разрушение» фактически не попадало в орбиту интересов мейнстримных экономистов из-за своего неформализованного характера.

Переложение шумпетерианской концепции на язык «царицы наук» позволило экономистам создать математически строгую теорию, показывающую, что в основе современного экономического роста лежит бесконечный процесс борьбы нового со старым.

Образно говоря, нобелевское трио этого года решило исключительно важную задачу. Экономический историк Мокир объяснил, как Прометей помог людям «разжечь» экономический рост, научив их поддерживать «пламя» инноваций, а Агьон с Хоуиттом — как сделать так, чтобы этот «огонь» не угас.

И пожалуй, еще важнее, что Мокир, Агьон и Хоуитт постоянно напоминают нам, что инновации — не случайный подарок судьбы, а плод непростой работы общества по созданию системы институтов, которые позволяют «приручить» и поддерживать «огонь» нововведений.

Александр Мальцев, доктор экономических наук, заведующий кафедрой политической экономии экономического факультета МГУ имени Ломоносова