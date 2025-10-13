Нанесенный IT-мошенниками жителям Тувы ущерб превысил 130 млн рублей

За первые девять месяцев 2025 года мошенники, использующие информационные технологии, выманили у жителей Тувы более 130 млн руб. Объем ущерба был назван на аппаратном совещании в правительстве республики, сообщил спикер верховного хурала Кан-оол Даваа.

Совещание состоялось 13 октября. С января по сентябрь в регионе было зарегистрировано 721 IT-преступление. Жертвами мошенников стали 576 человек.

По данным господина Даваа, 327 преступлений были совершены с помощью мессенджеров. Еще 217 — это случаи телефонного мошенничества. Кроме того, использовались социальные сети и «методы социальной инженерии».

В 2023 году материальный ущерб, причиненный кибермошенниками жителям Тувы, составил 64,7 млн руб.

