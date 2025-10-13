Ввод Черногорского ГОК перенесли на второе полугодие 2026-го

Власти Красноярского края заявили, что ввод первой очереди Черногорского горно-обогатительного комбината (ГОК) состоится во второй половине 2026 года. В марте 2025-го «Ъ-Сибирь» писал о запуске предприятия во втором квартале 2026-го, а до этого в сроках фигурировал 2025 год. Изначально ГОК планировалось запустить в 2024 году, однако у компании возникли проблемы с транспортировкой оборудования, комментировал ранее генеральный директор ООО «Черногорская ГРК» (входит в группу «Русская платина») Ахмед Бажаев.

Фото: Александр Коряков, Коммерсантъ

Проектная мощность предприятия составит 7 млн т медно-никелевой руды в год. «Это положит начало созданию в России второго по значимости центра производства палладия и платины, что укрепит позиции страны на глобальном рынке драгоценных и цветных металлов», — отметили в правительстве региона.

С 2020-го по 2026 год объем инвестиций в ГОК составит 215,3 млрд руб. Реализация проекта позволит создать 1600 новых рабочих мест.

Черногорское медно-никелевое месторождение расположено в 15 км к юго-востоку от Норильска. Принятые к отработке запасы — 131 млн т руды с содержанием металлов 4Е (палладий, платина, родий, золото).

Лолита Белова