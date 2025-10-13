В КБР с начала года оказали 1,3 млн цифровых услуг

С начала 2025 года жителям Кабардино-Балкарии оказали около 1,3 млн услуг через портал «Госуслуги». Об этом сообщает пресс-служба администрации главы республики со ссылкой на Минфин России.

Самыми востребованными услугами оказались запись к врачу, получение единого пособия на детей и беременных, а также выписка о состоянии лицевого счета. Уточняется, что на сегодняшний день на портале зарегистрировано более 558 тыс. жителей региона.

Константин Соловьев