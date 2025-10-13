Прокуратура потребовала отремонтировать дорогу до кладбища в селе под Томском

Прокуратура Зырянского района Томской области внесла в администрацию сельского поселения представление, потребовав обеспечить транспортную доступность к кладбищу в селе Богословка, сообщила прокуратура региона.

Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ

Надзорное ведомство таким образом отреагировало на сигнал Народного фронта. Прокуратура установила, что дорога, ведущая к сельскому кладбищу, имеет много выбоин и просадок, а деревянный мост через реку Чигисла находится в ненадлежащем состоянии — повреждены опорные сваи.

К настоящему времени местные власти укрепили мостовую переправу, заделали проломы и отсыпали подъезды. Ремонт дороги находится на контроле надзорного ведомства.

Михаил Кичанов