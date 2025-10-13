Россельхознадзор выявил более 53 га сельхозземель в Башкирии, заросших бурьяном
Управление Россельхознадзора по Башкирии обнаружило более 53,3 га земель сельскохозяйственного назначения в Калтасинском районе, заросших сорняком. По данным ведомства, правообладателем трех участков является индивидуальный предприниматель.
Фото: Максим Кимерлинг, Коммерсантъ
Расположенные возле деревни Малокуразово участки, говорится в пресс-релизе, вспашены, однако признаков возделывания сельскохозяйственных культур, сенокошения или выпаса скота государственный земельный надзор не обнаружил.
Владелец земли получил предостережение о недопустимости нарушений земельного законодательства.