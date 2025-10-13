«США требуют изгнания российских акционеров»

Александр Вучич заявил, что разочарован российским предложением по поставкам топлива. «Газпром» готов подписать контракт лишь до Нового года. США давят на Белград, требуя национализации компании NIS, где России принадлежит без малого 45% акций. 13 октября запланированы переговоры с российским акционером по выходу из сложившейся ситуации. Политический обозреватель “Ъ FM” Дмитрий Дризе считает, что президент братской страны оказался в очень сложной ситуации.

Александр Вучич разочарован. Президент Сербии ожидал подписать с «Газпромом» контракт хотя бы до мая 2026 года. Однако союзник и друг готов поставлять газ лишь до конца текущего года. То есть, по сути, еще два месяца. Дальше топите, чем хотите. Вучич не стал скрывать, что таким образом Москва давит на Белград, чтобы тот отказался от национализации «Нефтяной индустрии Сербии» (NIS). Без малого 45% акций крупнейшей сербской энергетической компании принадлежит российской «Газпромнефти».

8 октября истек срок последней, седьмой отсрочки введения санкций США против NIS. Далее, как заявил Вучич порталу Informer: «Американцы пообещали снять санкции, если президент страны устно подтвердит намерение о национализации. Но для нас это неприемлемо, поскольку мы не любим воровать чужое имущество». 13 октября «Газпромнефти» будут представлены выгодные для российской стороны идеи, как выйти из создавшейся ситуации, сообщил президент Сербии.

Вашингтон фактически требует изгнания российских акционеров. И тогда придется работать втемную, придумывать механизм обхода ограничительных мер. Глава дружественного государства оказался в очень сложном положении — между двух огней, да еще каких. С одной стороны, Америка, с другой, Россия. Ему действительно не позавидуешь. Ни с одной страной, ни с другой очень невыгодно ссориться. Но вполне возможно, что с кем-то точно придется, если, конечно, не будет достигнут компромисс.

Теоретически он может быть найден, если Кремль уступит по Украине. По крайней мере, так можно предположить. Но пока этого не происходит. Как известно, президент США Дональд Трамп отказывается вводить против Российской Федерации прямые санкции. Тем не менее он активно пытается лишить ее основного источника дохода. Собственно, отказ поставлять газ Сербии как раз это и означает. Нет контракта — нет денег. Плюс еще и перспектива лишиться доли в NIS, а это уже намного больше, чем очередной контракт.

Что касается союзника, отношения с ним у России в последнее время не ладятся. Только что звучали обвинения в поставках снарядов Киеву. Вучич, конечно, обещал разобраться и прекратить. Но он же не может запрещать национальному ВПК зарабатывать. Мало ли кому и что они поставляют. Сложно сказать, чем вся эта история закончится. Ясно одно: Сербии предлагается перейти на сторону Запада полностью, в том числе и экономически. Покупайте газ у Америки, говорит Дональд Трамп, и все будет хорошо. И Евросоюз предлагает определяться, с кем вы. С нами или против нас? Вы же хотите вступить в ЕС, значит, нужно выполнять определенные требования.

Кремль со своей стороны тоже не хочет принимать оправдания и предлагает выбирать сторону. На двух стульях, видно, больше не усидеть. С другой стороны, и Россия рискует окончательно потерять Сербию. Тем более что у Вучича есть серьезные проблемы и внутри страны. Кто придет ему на смену? И как он будет относиться к братскому российскому народу? Все это тоже очень большой вопрос. Так что, может быть, логично будет понять Вучича и простить.

Дмитрий Дризе