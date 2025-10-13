Поставщиков фальсифицированных медицинских аппаратов в Прикамье отправили в колонию

Ленинский райсуд Перми вынес приговор в отношении Ивана Дубровского и Константина Ревенко. Как сообщает прокуратура Пермского края, они признаны виновными по ч. 4 ст. 159 УК РФ (Мошенничество, совершенное в особо крупном размере), п. «а» ч. 2 ст. 238.1 УК РФ (Сбыт фальсифицированных медицинских изделий в крупном размере).

Фото: прокуратура Пермского края

Как установили следствие и суд, в 2020 году подконтрольные им структуры заключили госконтракт на поставку медицинских изделий. Согласно его условиям, в лечебные учреждения Прикамья было необходимо поставить рентгеновские мобильные аппараты. В итоге больницам были отгружены фальсифицированное оборудование. Ивану Дубровскому приговором суда назначено наказание в виде шести лет лишения свободы со штрафом 500 тыс. руб. Второй подсудимый получил на полгода больше.

Решением суда также удовлетворен гражданский иск Министерства здравоохранения Пермского края о взыскании с осужденных в региональный бюджет суммы причиненного ущерба, в целях возмещения которого ранее на их имущество наложен арест на сумму 120 млн руб.