В Тольятти суд рассмотрит дело о хищении нефтепродуктов на 3 млн рублей

Суд рассмотрит уголовное дело в отношении 15 жителей региона. Они обвиняются в хищении свыше 37 тонн нефтепродуктов (метил-трет-бутилового эфира, используемого при изготовлении бензина) в составе организованной группы. Об этом сообщает МВД Самарской области.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Дмитрий Лебедев, Коммерсантъ Фото: Дмитрий Лебедев, Коммерсантъ

По версии следствия, обвиняемые с мая 2023 года по март 2024 года похитили нефтепродукт массой порядка 4,5 тонн у одного из акционерных обществ в Тольятти. Общая сумма похищенного составила более 3 млн руб.

В рамках уголовного дела проведено более шести осмотров мест хищения, восемь обысков в жилище и на территориях производственных баз. Также допрошены в качестве свидетелей более 30 лиц, проведены четыре судебные экспертизы и 20 осмотров предметов и документов.

Руфия Кутляева