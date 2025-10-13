Под Рыбинском ночью в пожаре погиб человек

В ночь на 13 октября в деревне Большая Белева Рыбинского округа произошел пожар в частном жилом доме, один человек погиб. Об этом сообщили в ГУ МЧС России по Ярославской области.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: ГУ МЧС Росии по Ярославской области Фото: ГУ МЧС Росии по Ярославской области

Сообщение о возгорании поступило в 22:41. На место выехали 11 единиц техники и четыре пожарных. Пожар удалось локализовать к 01:50. В результате огонь полностью уничтожил дом площадью 180 кв. м, хозяйственную постройку площадью 54 кв. м и баню площадью 15 кв. м. Причины возгорания выясняются.

Антон Голицын