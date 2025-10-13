Самарская область профинансирует установку памятника Тимуру Гайдару в Курске

В Курске установят памятник Тимуру Гайдару и тимуровцам, символизирующий волонтерское движение. Проект финансирует Самарская область. Об этом сообщил в своем Telegram-канале губернатор Курской области Александр Хинштейн.

Фото: Глеб Щелкунов, Коммерсантъ

Российская академия художеств объявила конкурс на лучший проект памятника. Скульптура будет изготовлена и установлена на площади перед молодежным центром «Гелиос». Фильм «Тимур и его команда» по сценарию Аркадия Гайдара снимался в Самаре, которая тогда называлась Куйбышев.

Конкурс завершится отбором шести проектов, из которых выберут лучший через онлайн-голосование.

Андрей Сазонов