В Челябинской области продается битумный завод за 450 млн рублей

На продажу в Челябинской области выставлен завод по производству битума площадью 17 тыс. кв. м. Стоимость предприятия оценена в 450 млн руб. Соответствующее объявление размещено на сайте Avito.

Битумный завод введен в эксплуатацию в 2001 году и расположен на территории площадью 16 га. Мощность предприятия составляет 15-160 тыс. т битума в год при непрерывной работе в течение 330 дней. В настоящий момент завод используется как склад для хранения битумных материалов.

При предприятии также работает лаборатория, аттестованная на проведение испытаний продукции на соответствие нормативам и ГОСТам. На завод проведены все необходимые инженерные коммуникации.

В объявлении сказано, что для собственника предпочтительнее, если покупатель приобретет площадку вместе с ООО. Без этого потенциальному владельцу завода придется оплатить также и НДС.

Ольга Воробьева