ФСБ и Челябинская таможня пресекли контрабанду сигарет на 160 млн рублей

В Челябинской области сотрудники ФСБ и таможни задержали на российско-казахстанской границе груз немаркированной табачной продукции на 160 млн руб. Возбуждено уголовное дело по факту контрабанды (ч. 1 ст. 226.1 УК РФ), сообщает пресс-служба УФСБ России по региону.

Более 1 млн пачек сигарет пытались провезти на территорию РФ под видом товаров народного потребления. «Табачная продукция включена в перечень стратегически важных товаров, перемещение которых через государственную границу допускается на основании лицензии Росалкогольтабакконтроля»,— говорится в сообщении. Разрешающих документов на товар у перевозчика не было.

Табачная продукция изъята. Уголовное дело по факту контрабанды стратегически важных товаров расследует Челябинская таможня.