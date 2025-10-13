В Перми откроется магазин сети сэконд-хэндов из Ижевска

В Перми 8 ноября откроется первый магазин сети сэконд-хэндов из Ижевска. Информация об открытии опубликована в группе проекта в соцсети «ВКонтакте», первым на объявление обратил внимание портал Ura.ru.

Своп-маркет «Давай меняться» отличается тем, что здесь не покупают и не продают вещи, а обменивают их на условную валюту — «свопы», которые начисляются, когда посетитель сдает вещи в магазин. Сдать на обмен и благотворительность можно любые непродовольственные товары в отличном состоянии: одежду, обувь, сумки, игрушки, бытовую технику и т.д. Также магазин принимает одежду на переработку.

Сеть своп-маркетов существует с 2020 года. Первый был открыт в Ижевске. Затем проект появился в Казани, Москве, Набережных Челнах, Уфе и Екатеринбурге.