Ярославль занял 59-е место среди городов России по уровню зарплат

Ярославль занял 59-е место среди 100 городов России по уровню зарплат в первом полугодии 2025 года в соответствующем рейтинге «РИА Новости».

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Ярославль

Фото: Зоя Голицына Ярославль

Фото: Зоя Голицына

Рейтинг учитывал заработную плату по крупным и средним предприятиям, ее отношение к стоимости потребительского набора, а также динамику. В Ярославле средняя чистая месячная зарплата в первом полугодии 2025 года составила 71,9 тыс. руб., что на 13,4% выше, чем за тот же период 2024 года. Соотношение зарплаты и стоимости фиксированного потребительского набора составило 3,15.

Другие города региона не попали в рейтинг. Среди городов-соседей выше Ярославля оказалась только Тверь с зарплатой 74,4 тыс. руб., она на 52-й позиции. Кострома на 75-й строчке рейтинга с зарплатой 63,5 тыс. руб., Владимир — на 78-й (70,2 тыс. руб.), Вологда — на 91-й (69,9 тыс. руб.), Иваново — на 95-й (57,2 тыс. руб.).

Первое место занял Новый Уренгой с зарплатой 167,6 тыс. руб. и соотношением к потребительскому набору 5,86. Москва оказалась лишь на пятом месте из-за дороговизны потребительского набора.

Антон Голицын