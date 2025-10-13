В Казани на ряде перекрестков временно не работают светофоры. Часть участков взята под ручное регулирование — движение обеспечивают инспекторы ДПС. Об этом сообщили в пресс-службе городской Госавтоинспекции.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран В Казани временно отключены светофоры на нескольких перекрестках

Фото: Максим Кимерлинг, Коммерсантъ В Казани временно отключены светофоры на нескольких перекрестках

Фото: Максим Кимерлинг, Коммерсантъ

Бригады уже выехали на место для устранения неисправностей.

Светофоры временно не работают на следующих перекрестках:

Оренбургский проезд — ул. Р. Гареева;

ул. Габишева — ул. Завойского;

ул. Мира — ул. Правды;

пр. Ямашева — ул. Адоратского;

ул. Копылова — ул. Побежимова;

ул. Восстания — ул. Фрунзе;

ул. Ленинградская — ул. Айдарова.

Анна Кайдалова