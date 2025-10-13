В Казани временно отключены светофоры на нескольких перекрестках
В Казани на ряде перекрестков временно не работают светофоры. Часть участков взята под ручное регулирование — движение обеспечивают инспекторы ДПС. Об этом сообщили в пресс-службе городской Госавтоинспекции.
Фото: Максим Кимерлинг, Коммерсантъ
Бригады уже выехали на место для устранения неисправностей.
Светофоры временно не работают на следующих перекрестках:
Оренбургский проезд — ул. Р. Гареева;
ул. Габишева — ул. Завойского;
ул. Мира — ул. Правды;
пр. Ямашева — ул. Адоратского;
ул. Копылова — ул. Побежимова;
ул. Восстания — ул. Фрунзе;
ул. Ленинградская — ул. Айдарова.