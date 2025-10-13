Военнослужащий получил 7,5 лет за побег из части в зоне СВО ради отдыха

Южно-Сахалинский гарнизонный военный суд приговорил военнослужащего к семи годам и шести месяцам колонии строгого режима за оставление места службы (ч. 5 ст. 337 УК РФ) в Донецкой народной республике (ДНР). В пресс-службе суда сообщили, что военная часть находилась в зоне СВО, осужденный покинул ее в феврале 2024 года.

«К., с целью временно уклониться от прохождения военной службы в период мобилизации, <...> желая отдохнуть и уклониться от участия в боевых действиях, 6 февраля 2024 г. самовольно оставил место службы <...>, после чего проводил время по своему усмотрению в Сахалинской области до его задержания 25 июля 2025 г.»,— отметили в пресс-службе.

Суд учел, что у военнослужащего уже была судимость, и признал его опасным рецидивистом. После оглашения приговора он был взят под стражу в зале суда. Приговор пока не вступил в силу.