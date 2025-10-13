Новосибирское МП «Метро мир» вошло в процедуру наблюдения

Арбитражный суд Новосибирской области признал обоснованным заявление кредитора — ООО «Спецтрансттрой» о признании муниципального предприятия «Метро мир» (ранее МУП «Управление заказчика по строительству подземных транспортных сооружений») несостоятельным и ввел в отношении компании процедуру наблюдения. По информации в картотеке суда, соответствующее определение было вынесено на заседании 10 октября. Временным управляющим должника утвержден Антон Горьков. Следующее судебное заседание состоится 10 марта 2026 года.

Из текста определения следует, что просроченная задолженность МП «Метро мир» перед истцом на данный момент составляет 215,1 млн руб., в том числе 161,6 млн руб. основной долг и 53,5 млн руб. проценты за пользование. Суд отнес эти требования к третьей очереди удовлетворения. «При этом должник наличие задолженности, ее размер и состав не оспаривает. Также суд учитывает наличие не погашенных требований иных кредиторов, сведения о которых представлены судебным приставом-исполнителем относительно сводного исполнительного производства», — гвоорится в определнии суда.

ООО «Спецтрансттрой» обратилось с арбитражный суд Новосибисрккой области с заявлением о признании несостоятельным (банкротом) МП «Метро мир» и включении требования в размере 228,2 млн руб. в реестр требований кредиторов должника 15 августа 2024 года.

По информации Rusprofile, МП «Метро мир» зарегистрировано в 1993 году. Учредителем является мэрия Новосибирска, права учредителя осуществляет департамент транспорта и дорожно-благоустроительного комплекса мэрии. Исполняющий обязанности директора в данный момент — Юрий Митченко. Ранее директором предприятия с 27 апреля 2016 года являлся Александр Мысик, которого в декабре 2024 года Дзержинский райсуд Новосибирска признал виновным в превышении должностных полномочий (ст.286 УК РФ) и приговорил к полутора годам условно.

Лолита Белова