«Барс» не оставил на «сталеварах» ни царапинки

Хоккейный клуб «Ижсталь» обыграл казанский «Барс» в рамках выездной серии Всероссийской хоккейной лиги (ВХЛ). Матч прошел в столице Татарстана вчера, 12 октября. Встреча завершилась со счетом 3:0 в пользу «сталеваров». Об этом сообщает пресс-служба «Ижстали».

Первый период команды провели без заброшенных шайб. Счет открыл на 21-й минуте нападающий «сталеваров» Петр Яковлев с подачи защитника Ильи Кудряшова. «Уже через 17 секунд “Ижсталь” укрепила преимущество второй заброшенной шайбой — дальний угол ворот “Барса” поразил нападающий Кирилл Пукело»,— говорится в сообщении. В заключительном периоде хозяева так и не смогли «распечатать» ворота сталеваров. На 57-й минуте нападающий Илья Епищев поразил пустые ворота. Матч завершился сухой победой «Ижстали» со счетом 3:0.

«По игре скажу, что первый период был такой, скажем так, разведывательный. Обе команды уделили большое внимание оборонительным действиям. В перерыве с ребятами поговорили, и во втором периоде они добавили в атаке, забили парочку хороших серийных голов. Затем чуть-чуть откатились, появились небольшие “помарочки”, позволяли сопернику играть в нашей зоне. Было колоссальное преимущество “Барса”. Но вратарь (Владимир Табатчиков.— “Ъ-Удмуртия”) не дал повода усомниться, где надо “подчистил”. В третьем периоде ребята сыграли правильно и довели матч до победы»,— рассказал на пресс-подходе после матча главный тренер «Ижстали» Рамиль Сайфуллин.

Он добавил, что на встречу в Казань приехало большое количество болельщиков. «Их было и слышно, и видно <...> Спасибо за поддержку, она чувствовалась»,— отметил главный тренер «Ижстали».

Главный тренер «Барса» Александр Степанов рассказал, что казанские хоккеисты вдвое перебросали «сталеваров» по броскам: 46 и 21 удар по воротам соответственно. «Нападающие не забивают — наверное, злости в атаке нет такой, чтобы шайбу забить. Бросаем много, а голов нет <...> С нулем голов игры не выигрываются. У нас большие претензии к нападающим»,— добавил Александр Степанов.

Отметим, что вратарь «Ижстали» Владимир Табатчиков в матче против казанского «Барса» оформил третий «сухарь» (не пропустил ни одной шайбы) в сезоне 2025/2026.

По данным таблицы ВХЛ, «Ижсталь» занимает 11-е место рейтинга регулярного чемпионата. Всего «сталевары» провели 13 игр, из которых восемь выиграли и пять проиграли.

Это вторая победа «сталеваров» подряд на выездной серии регулярного чемпионата. 10 октября «Ижсталь» обыграла в Самаре «ЦСК ВВС» со счетом 6:4. Следующий матч ижевской команды состоится уже завтра, 14 октября, против хоккейного клуба «Челны».

Евгений Щепелев