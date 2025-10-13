Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
На главную региона
Коммерсантъ FM
Предыдущая страница
Следующая страница

Глава СКР хочет знать, почему под Волгоградом не ремонтируют автодорогу

И.о. руководителя волгоградского следственного управления Дмитрий Буравцов по поручению главы СК РФ Александра Бастрыкина доложит о ходе и результатах проверки по обращению о нарушении прав жителей хутора Столярова на качественную дорожную инфраструктуру. Об этом сообщает информационный центр СКР.

Граждане в обращении к господину Бастрыкину ранее рассказали, что в Столярове долгое время находится в непригодном состоянии ведущая в населенный пункт автодорога. Так, на ней нет асфальта, но много ям, размывается полотно при выпадении осадков.

Местным жителям сложно добираться до социально значимых объектов, затруднен проезд спецтранспорта к домам. Граждане обращались по этой проблеме в компетентные органы, но безрезультатно.

Павел Фролов