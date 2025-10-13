Глава СКР хочет знать, почему под Волгоградом не ремонтируют автодорогу

И.о. руководителя волгоградского следственного управления Дмитрий Буравцов по поручению главы СК РФ Александра Бастрыкина доложит о ходе и результатах проверки по обращению о нарушении прав жителей хутора Столярова на качественную дорожную инфраструктуру. Об этом сообщает информационный центр СКР.

Граждане в обращении к господину Бастрыкину ранее рассказали, что в Столярове долгое время находится в непригодном состоянии ведущая в населенный пункт автодорога. Так, на ней нет асфальта, но много ям, размывается полотно при выпадении осадков.

Местным жителям сложно добираться до социально значимых объектов, затруднен проезд спецтранспорта к домам. Граждане обращались по этой проблеме в компетентные органы, но безрезультатно.

Павел Фролов