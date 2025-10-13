Умер итальянский дизайнер обуви Чезаре Пачотти

Итальянский дизайнер обуви Чезаре Пачотти умер в возрасте 67 лет, сообщает газета Il Messaggero. По ее данным, господин Пачотти умер у себя дома.

«Чезаре Пачотти находился на своей вилле в Чивитанова-Марке, когда ему стало плохо. К сожалению, когда прибыли экстренные службы, они ничем не смогли помочь»,— сказано в публикации.

Господин Пачотти возглавил фамильный бренд в 1980 году. Вместе с сестрой Паолой он продолжал дело своих родителей Джузеппе и Сесилии Пачотти. Те основали компанию в 1948 году.

Фирменный символ Cesare Paciotti — кинжал. Под брендом выпускают женскую обувь премиум-сегмента, ювелирные изделия и часы. Чезаре Пачотти разрабатывал коллекции, в то время как его сестра занималась организационными вопросами.