Трамп заявил, что завершил уже восьмую войну и спас миллионы жизней

Президент США Дональд Трамп заявил, что война между Израилем и «Хамас» окончена. Заявление прозвучало во время общения с журналистами на борту его самолета.

Господину Трампу задали вопрос, может ли он сказать, что «война завершена», ведь премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху после заключения перемирия в секторе Газа об этом не говорил.

«Война окончена. Вы понимаете это?» — ответил Дональд Трамп.

Он также заявил, что «это будет уже восьмая война», которую он смог завершить.

«И я слышу, что сейчас идет война между Пакистаном и Афганистаном. И я подумал: "Придется вернуться, потому что я хорош в урегулировании войн". Я хорош в достижении мира. Я спас миллионы жизней ... Я сделал это не ради Нобелевской премии, я сделал это ради спасения жизней».

Перемирие в секторе Газа началось 10 октября в рамках мирного плана президента США. На 13 октября назначена церемония подписания документа, мероприятия пройдут в Египте. Утром в понедельник «Хамас» передал Красному кресту первую группу из семи израильских заложников.