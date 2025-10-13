На сохранение языков народов Татарстана выделят 1 млн рублей грантов в год
В Татарстане планируют выделить до пяти грантов по 200 тыс. руб. в год на поддержку инициатив общественных организаций по сохранению и развитию языков народов, проживающих на территории республики. Соответствующий проект постановления проходит антикоррупционную экспертизу.
На сохранение языков народов Татарстана выделят 1 млн рублей грантов в год
Фото: Александр Миридонов, Коммерсантъ
Средства направят на проекты, связанные с изучением, популяризацией и сохранением родных языков.
Деньги гранта могут использоваться на уплату налогов, страховых взносов и иных обязательных платежей, выплату зарплаты работникам, повышение квалификации сотрудникам, командировочные расходы.
Среди условий — регистрация организации в Татарстане не менее года и охват не менее 50 человек в рамках проекта. Также необходимо разместить не менее трех публикаций в СМИ о ходе реализации инициативы.
Результаты по каждому проекту должны быть достигнуты до конца года, в котором был предоставлен грант.