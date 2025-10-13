На трассе М-5 в Башкирии три человека погибли в аварии с грузовиком

На трассе М-5 под селом Кандры столкнулись фура Scania и Daewoo Nexia, в аварии погибли 25-летняя водитель и два пассажира легкового автомобиля.

Как сообщил глава Госавтоинспекции Башкирии Владимир Севастьянов, ДТП случилось утром. Машины ехали по встречной полосе. Nexia от удара опрокинулась в кювет и загорелась.

По данным пресс-службы Главного управления МЧС по Башкирии, среди погибших был ребенок.

Расследование обстоятельств ДТП взял на контроль Туймазинский межрайонный прокурор Рустем Бадертдинов.

Идэль Гумеров