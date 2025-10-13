В Астрахани врач пойдет под суд за служебный подлог и взяточничество

В Астрахани суд рассмотрит в отношении врача поликлиники уголовное дело о служебном подлоге и мелком взяточничестве (ч. 1 ст. 292, ч. 1 ст. 291.2 УК РФ). Об этом сообщает пресс-служба СУ СКР по Астраханской области.

Согласно релизу, фигурант в апреле этого года оформил жителю Астрахани листок нетрудоспособности с недостоверными данными о здоровье. Пациента не обследовали, медпомощь ему не требовалась.

Гражданин перевел на карту фигуранта за указанную услугу 3 тыс. руб. Уголовное дело с утвержденным обвинительным заключением направлено в суд на рассмотрение.

Павел Фролов