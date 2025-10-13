Суд обязал депздрав Зауралья выплатить 750 тыс. рублей «земскому фельдшеру»

Катайский районный суд обязал департамент здравоохранения Курганской области выплатить медицинскому работнику компенсацию в размере 750 тыс. руб. по программе «Земский фельдшер». Иск в защиту прав медика направила прокуратура муниципалитета, сообщает пресс-служба регионального надзорного ведомства.

В ходе проверки установлено, что медицинская сестра, которая поехала работать в сельскую местность по региональной программе «Земский фельдшер», не получила положенную выплату. Это произошло по причине «невключения» должности в соответствующий перечень.

Катайский районный суд, рассмотрев иск прокуратуры, признал за медиком право на единовременную компенсационную выплату и обязал департамент здравоохранения региона перечислить медсестре 750 тыс. руб. Исполнение судебного решения контролирует прокуратура.