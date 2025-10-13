WSJ: Трамп «устроил ад на земле» 37 помилованным Байденом убийцам

Президент США Дональд Трамп пересмотрел распоряжение своего предшественника Джо Байдена о замене смертной казни на пожизненное заключение для 37 осужденных за убийства. Господин Трамп приказал «превратить заключение этих людей, по сути, в ад», сообщает The Wall Street Journal (WSJ).

По данным газеты, власти отменили перевод большинства этих заключенных в тюрьмы с обычными условиями содержания. Вместо этого их отправили в тюрьму во Флоренс, в штате Колорадо, которую называют «самым строгим учреждением» в федеральной системе тюрем. Исключение сделали только для осужденных, нуждающихся в специализированном лечении, уточняет WSJ.

В тюрьме во Флоренсе преступники 23 часа в сутки находятся в одиночных камерах. В мае генпрокурор США Пэм Бонди встретилась с семьями жертв этих людей, и они пожелали, чтобы «условия содержания в тюрьме были еще хуже». Тогдашний помощник генпрокурора Аарон Рейц высказывал недовольство тем, что в камерах «есть окна, через которые проникает дневной свет». Он также выразил мнение, что тюремная еда «слишком хороша для этих людей», но добавил, что не против приготовления им жидкой каши.

В декабре 2024 года Джо Байден смягчил наказание для 37 из 40 осужденных на смертную казнь. Он объяснил, что не может допустить, чтобы администрация избранного президента Дональда Трампа «возобновила казни». Кроме того, господин Байден смягчил наказание для 1,5 тыс. человек и помиловал 39 осужденных, которых судили за ненасильственные преступления.