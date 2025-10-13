Закладка камня под Центр настольного тенниса в Уфе обошлась в 865 тысяч рублей

Подведомственный министерству спорта Башкирии Центр спортивной подготовки имени Римы Баталовой заключил с единственным поставщиком договор на церемонию закладки первого камня под строительство Центра настольного тенниса. Услуги подрядчика, чье имя на сайте госзакупок не указано, обошлись в 865 тыс. руб. Источники финансирования не называются.

В предмет контракта вошли организаторские услуги, работа режиссера, его помощника, сценариста, хореографа, ведущего. Также учреждение заплатило за реквизит, выступление танцевального ансамбля, оркестра и создание аудио- и видеоконтента. Кроме того, подрядчик должен был создать пиротехнические эффекты (дымовые залпы в цветах флага Башкирии).

Строительство Центра настольного тенниса началось 10 октября. Объект откроется в уфимском микрорайоне Затон рядом с Центром спортивной подготовки имени Римы Баталовой и Центром фехтования.

Идэль Гумеров