В районе Железноводска перевернулся следовавший из Грузии грузовик с вином

На дороге «Обход поселка Иноземцева» вблизи Железноводска накануне днем, 12 октября, перевернулся грузовик, перевозивший вино. Об этом сообщает Госавтоинспекция Ставропольского края.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Предыдущая фотография Фото: Госавтоинспекция по Ставропольскому краю Фото: Госавтоинспекция по Ставропольскому краю Следующая фотография 1 / 2 Фото: Госавтоинспекция по Ставропольскому краю Фото: Госавтоинспекция по Ставропольскому краю

Предварительно, 38-летний водитель грузовика Volvo не справился с управлением и столкнулся с бетонным разделительным ограждением. В результате происшествия никто не пострадал. Однако перевозимый груз рассыпали по проезжей части, чем затруднил движение транспорта.

Грузовик перевозил вино из Грузии в Москву. Сейчас движение на участке осуществляется в штатном режиме.

Константин Соловьев