В районе Железноводска перевернулся следовавший из Грузии грузовик с вином
На дороге «Обход поселка Иноземцева» вблизи Железноводска накануне днем, 12 октября, перевернулся грузовик, перевозивший вино. Об этом сообщает Госавтоинспекция Ставропольского края.
Предварительно, 38-летний водитель грузовика Volvo не справился с управлением и столкнулся с бетонным разделительным ограждением. В результате происшествия никто не пострадал. Однако перевозимый груз рассыпали по проезжей части, чем затруднил движение транспорта.
Грузовик перевозил вино из Грузии в Москву. Сейчас движение на участке осуществляется в штатном режиме.