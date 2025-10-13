Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
На главную региона
Коммерсантъ FM
Предыдущая страница
Следующая страница

В районе Железноводска перевернулся следовавший из Грузии грузовик с вином

На дороге «Обход поселка Иноземцева» вблизи Железноводска накануне днем, 12 октября, перевернулся грузовик, перевозивший вино. Об этом сообщает Госавтоинспекция Ставропольского края.

Предыдущая фотография

Фото: Госавтоинспекция по Ставропольскому краю

Фото: Госавтоинспекция по Ставропольскому краю

Следующая фотография
1 / 2

Фото: Госавтоинспекция по Ставропольскому краю

Фото: Госавтоинспекция по Ставропольскому краю

Предварительно, 38-летний водитель грузовика Volvo не справился с управлением и столкнулся с бетонным разделительным ограждением. В результате происшествия никто не пострадал. Однако перевозимый груз рассыпали по проезжей части, чем затруднил движение транспорта.

Грузовик перевозил вино из Грузии в Москву. Сейчас движение на участке осуществляется в штатном режиме.

Константин Соловьев

Новости компаний Все