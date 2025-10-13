Товарооборот Китая и США за три квартала упал на 15,6%

Главное таможенное управление КНР отчиталось о сокращении объема товарооборота с США в январе—сентябре на 15,6% к аналогичному периоду прошлого года, до $425,81 млрд.

Экспорт китайской продукции в США за отчетный период упал на 16,9%, до $317,22 млрд. Импорт американских товаров в КНР сократился на 11,6%, до $108,59 млрд. Положительное сальдо Китая понизилось на 19,1% по сравнению с тремя кварталами 2024 года, до $208,63 млрд, сообщает ТАСС.

В сентябре объем торговли двух стран вырос к августу на 6,7%, до $45,79 млрд. Китайский экспорт составил $34,3 млрд (рост на 8,5%). Объем импорта в КНР из США достиг $11,48 млрд (рост на 1,7%).

10 октября президент Дональд Трамп заявил, что США с 1 ноября или ранее повысят на 100% пошлины в отношении продукции из КНР, а также введут меры экспортного контроля на программное обеспечение. Таким образом, суммарные тарифы США на китайскую продукцию могут составить 130%.

В 2023 году объем торговли двух стран упал на 11,6%, до $664,45 млрд. Однако в 2024 году показатель повысился на 3,7%, до $688,28 млрд.

