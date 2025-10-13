Минобороны Южной Кореи: Россия помогала КНДР в разработке подводных лодок

Глава Минобороны Южной Кореи Ан Гю Бак заявил, что Северная Корея, вероятно, получила техническую помощь от России в разработке своей подводной лодки. Его слова приводит агентство Reuters. Он заявил об этом на слушаниях в парламентском комитете обороны.

КНДР пообещала разработать подводные лодки, способные запускать баллистические ракеты подводного базирования, и провела испытательные пуски таких ракет с подводных платформ. У министерства нет данных о том, удалось ли Пхеньяну освоить запуск с подводных лодок.

Ан Гю Бак заявил, что скорее всего, КНДР получает «различные технологии» для разработки своих подводных лодок. По оценкам южнокорейской разведки, за последние два года КНДР и РФ значительно расширили военное сотрудничество.

Эрнест Филипповский