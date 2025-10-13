Прокуратура потребовала снести аварийный дом в Норильске

Прокуратура направила в суд иск с требованием обязать администрацию Норильска снести аварийный многоквартирный дом на улице Лауреатов, 47 в течение шести месяцев и немедленно ограничить доступ к нему. Об этом сообщил Telegram-канал прокуратуры Красноярского края.

По данным надзорного ведомства, дом был признан аварийным в январе 2021 года. В декабре 2023-го городские власти расселили последних жильцов и отключили здание от коммуникаций. Однако снос дома, признанного не просто старым, а опасным, с угрозой обрушения, затянулся.

«Пустой, неустойчивый дом продолжал стоять, превратившись в угрозу для окружающих и в памятник бюрократического бездействия»,— описали происходящее в прокуратуре.

Аргумент властей, что на снос дома нет денег, надзорное ведомство не удовлетворил.

Михаил Кичанов