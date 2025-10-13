Жителя Кемерова осудят за экстремистский комментарий 2020 года

В Кузбассе в суд направлено уголовное дело в отношении местного жителя, обвиняемого в публичных призывах к терроризму (ч. 2 ст. 205.2 УК РФ). Ему грозит до семи лет лишения свободы, сообщает СУ СКР региона.

По версии следствия, в октябре 2020 года фигурант дела, которому на тот момент не исполнилось 18 лет, опубликовал в одной из соцсетей комментарий. В нем подросток, считают правоохранители, оправдывал идеологию, поддерживающую насильственные действия в отношении представителей органов власти.

«В ходе предварительного расследования собрана достаточная доказательственная база, включающая выводы судебной лингвистической экспертизы»,— говорится в сообщении.

Александра Стрелкова