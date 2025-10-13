«Одно можно сказать точно: цены на автомобили вырастут»

Рынок продажи новых автомобилей в Пермском крае в 2025 году показывает снижение. О том, что происходит в Прикамье, как борются за клиента дилеры и что ожидать от введения нового утильсбора, рассказала гендиректор группы компаний VERRA Анна Бояршинова.

— Анна Вячеславовна, как вы оцениваете продажи новых авто в 2024–2025 годах? Мощный спад конца 2024 года сменялся в 2025 году то подъемом, то новым падением…

— 2024 и 2025 год я бы не стала рассматривать с точки зрения аналитики и статистики. Автомобильный рынок проходит сильную трансформацию, и на него оказывает влияние большое количество внешних факторов.

В 2024 году мы наблюдали массовый приход новых дистрибьюторов, брендов и моделей. В 2025 году это продолжилось, часть брендов ушла, начали действовать новые законы, изменения в расчете утилизационного сбора, изменился подход клиентов к покупке автомобиля.

Это не хорошо и не плохо — это просто иначе. Все изменилось. За последние три года рынок полностью перестроился. Поменялась его структура, спрос сместился в сторону недорогих авто. Производители быстро включились в запросы клиентов и новые продукты для стимулирования спроса: льготные проценты по кредитам, компенсации при сдаче автомобилей в трейд-ин и прямые скидки. Это повлияло на то, что доля покупаемых в кредит автомобилей сегодня составляет более 70%, а это очень много! Например, в докризисный период доля покупок Toyota в кредит составляла 25%. И это наглядно показывает нам изменения в модели потребления и новое поведение клиентов. Поэтому на вопрос «что изменилось?» можно ответить: изменилось все! Естественно, эти вызовы требуют от нас ответа. И в нашей компании VERRA 2025 год проходит под девизом «Все по-новому».

Чего ожидать в будущем, сказать сложно. Будущее не определено, но в этом и есть его прелесть. Оно создается сильными игроками, их экспертностью и высоким профессионализмом. Мы, дилеры, снова учимся разговаривать с производителями, давать им рекомендации по адаптации автомобилей к российским условиям эксплуатации. И здорово, что они учитывают нашу обратную связь. Особенно локализованные производители. Скорость устранения несовершенств в автомобилях впечатляет! И это еще раз подтверждает, как важно научиться разговаривать друг с другом. Учитывать новые предпочтения клиентов и вновь заслуживать их доверие.

— Какие китайские марки могут уйти с рынка? А какие придут?

— Если бы я была Нострадамусом, то смогла бы ответить на этот вопрос, но я еще только учусь!

Знаю, кто точно не уйдет — это бренды компании Great Wall (Haval, Tank), бренды группы Chery, которые находятся на разных этапах локализации, а также другие бренды, активно инвестирующие в экономику нашей страны. Поэтому нашим клиентам я всегда рекомендую выбирать эти автомобили.

Тем же, кто относится к новаторам (а таких в России около 3%), рекомендую присмотреться к необычным брендам: Lixiang, Zeerk, Aito Seres.

И хотя лично я люблю проверенные временем автомобили, исследую многие другие. У меня есть личный проект «125 открытий». Столько моделей автомобилей компания VERRA предлагает клиентам, поэтому в рамках этого проекта я их внимательно и глубоко изучаю.

Уже могу выделить некоторых любимчиков. Мне очень импонирует бренд WEY и его модель с индексом «07». Для семейных поездок — однозначно автомобиль H3. Для себя лично — оранжевый Tank 300. А для бизнес-поездок я бы выбрала премиальный минивэн GAC M8 в комплектации Lounge.

Каждый автомобиль имеет свои преимущества и обязательно найдет своего покупателя. Главное — выбирать исходя из своего вкуса, нужд и потребностей. А они у всех разные. Среди самых популярных автомобилей среди наших клиентов — Geely Monjaro, Belgee X70 и Exeed RX (его часто выбирают успешные бизнесвумен).

— Какие факторы, помимо роста процентной ставки, осложнили продажи авто?

— Всегда негативно сказываются на продажах автомобилей колебания курса. Но если раньше при падении национальной валюты мы наблюдали рост клиентского спроса, так как покупатели старались успеть купить автомобиль до повышения цен, то сейчас при ослаблении рубля клиенты не спешат покупать автомобиль как раньше, а занимают выжидательную позицию.

Важную роль играют и регуляторные изменения. С 1 января 2025 года был поднят утилизационный сбор. Сейчас на рассмотрении проект постановления об изменении формулы его расчета, а также отмены льготных условий ввоза автомобилей физическими лицами. Это может серьезно изменить ситуацию на рынке.

— Действительно ли склады дилеров были забиты новыми авто и им проходилось продавать машины ниже себестоимости?

— Да, дилеры, в этом году действительно столкнулись с избытком автомобилей на складах. Причин этому много. Одна из них — китайские производители постарались ввезти в страну большое количество автомобилей, чтобы успеть сделать это до повышения ставок утилизационного сбора. Кроме того, в октябре 2024 года существенно вырос спрос, и рынок продаж новых автомобилей поставил рекорд, достигнув уровня в 171 тыс. штук. Но с ноября рынок стал снижаться, достигнув своего минимума в марте 2025 года.

Мы с дистрибьюторами учимся соблюдать баланс между тем, насколько эффективно дилер работает со своим складом и насколько грамотно дистрибьютор планирует объем поставок исходя из возможностей рынка, а также какие программы продаж предлагает. В таком случае продавать автомобили ниже себестоимости не приходится.

— Сейчас по факту на рынке только отечественные авто и китайские. Какие сложнее продавать?

— Не совсем так. Китайские и отечественные автомобили действительно занимают большую часть рынка, а именно 90%, но все же это не весь рынок.

Нет «сложных» машин. Японские, европейские, отечественные, китайские автомобили продаются, если выстроены процессы: анализируется воронка, собран правильный склад по комплектациям, а маркетинговое продвижение выполняется под правильную целевую аудиторию. Но еще более важна команда, понимающая, что делать, чтобы клиент был доволен и счастлив от покупки.

— Если с качеством российских авто более-менее понятно, то в отношении китайских авто у российских потребителей складывается двоякое впечатление. С одной стороны, современные и технологические машины, с другой — нарекания по технике, проблемы с запчастями. Как идет конкуренция в условиях падающего рынка?

— Китайские автомобили сегодня очень технологичны. Однако чем сложнее машина, тем выше риск потенциальных поломок. В условиях жесткой конкуренции выиграет тот, кто завоюет лояльность клиентов, а она напрямую связана с качеством продукта.

Качество у разных брендов действительно заметно различается: доля гарантийных ремонтов между китайскими марками может отличаться в шесть раз. При этом есть общий закономерный признак: чем больше производитель инвестирует в локализацию, тем больше внимания он уделяет качеству и адаптации автомобилей к российским условиям — ведь его стратегия присутствия на рынке долгосрочная. Именно такие компании будут наиболее конкурентоспособными в будущем.

— Есть ли дилеры, которые рушат рынок невероятными скидками? Насколько безопасно покупать авто у «серых» дилеров?

— Дилеры, которые дают большие скидки и рушат рынок, безусловно, есть. Но это недальновидная стратегия, которая неминуемо приведет компанию к банкротству. При этом большая скидка сама по себе не создает лояльности: ее формируют качественный сервис и забота о клиенте. В VERRA мы предлагаем только те продукты и услуги, которые действительно нужны покупателю.

Я не рекомендую покупать автомобиль у «серого» дилера, поскольку риски выше, чем при покупке у официального. Статус официального дилера получают лишь компании, прошедшие проверку дистрибьютора и выполнившие все стандарты как с точки зрения устройства самого дилерского центра, так и с точки зрения процессов продаж и стандартов в области послепродажного обслуживания. У официальных дилеров есть история и репутация, а также понятные гарантийные обязательства: на официально ввезенные автомобили действует заводская гарантия. Но мы в VERRA идем еще дальше — предоставляем гарантию даже на машины, ввезенные по параллельному импорту.

— Как еще в условиях падения может заработать дилер? «Сатурн-Р» планировал сдавать автосалоны под спортзалы.

— С точки зрения возможности для заработка у коллег из компании «Сатурн-Р» интересная идея. Мы в компании VERRA тоже постоянно анализируем новые возможности для развития бизнеса, включая изучение международных практик, однако наш ключевой фокус — удержание клиента на всем его жизненном цикле в рамках нашей компании и развитие экосистемы продуктов VERRA.

— С 1 ноября 2025 года меняются ставки утильсбора на автомобили. Изменения коснутся, в частности, тех, кто покупает за границей авто для перепродажи в России, и тех, кто покупает транспорт с объемом двигателя 3 л для личного пользования. Чего ждать россиянам? Какие авто перестанут завозить к нам?

— Начну с того, что проект постановления об изменении формулы расчета утилизационного сбора и приравнивание условий ввоза физических лиц к юридическим лицам пока не принят.

Это может произойти 1 ноября 2025 года или позже, но одно очевидно точно — утилизационный сбор направлен на повышение уровня локализации автопроизводства, привлечение инвестиций в экономику и последующую компенсацию со стороны государства в адрес локализированных производителей за каждый выпущенный автомобиль, что сделает их продукцию более конкурентоспособной.

С другой стороны, новые изменения направлены на обеление рынка. Я не против поставщиков, которые занимаются поставкой автомобилей, но они работают на сером рынке, а серый рынок — это плохой рынок для покупателя. Наш автомобильный мир должен быть прозрачным и свободным от мошенничества.

Одно можно сказать точно: цены на автомобили вырастут. Поэтому покупать стоит сейчас — когда хочешь купить, а не тогда, когда он станет дешевле. Если вы готовы к покупке, приходите в VERRA: мы любим автомобили и своих клиентов, и наша команда обеспечит вам отличный сервис!

