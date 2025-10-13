В Ульяновской области руководство Дворца книги и ансамбля песни уличили в конфликте интересов
Выявлены нарушения в работе министерства искусства и культурной политики Ульяновской области и подведомственных ему организациях. Об этом сообщает прокуратура.
Фото: Игорь Елисеев, Коммерсантъ
Проверка показала, что директора Государственного ансамбля песни и танца и Дворца книги — Ульяновской областной научной библиотеки имени Ленина трудоустроили в организации своих близких родственников и не сообщили об этом уполномоченным органам. Это привело к конфликту интересов.
Надзорное ведомство внесло чиновникам представления и потребовало устранить нарушения. Директоров организаций привлекли к дисциплинарной ответственности.