В Ульяновской области руководство Дворца книги и ансамбля песни уличили в конфликте интересов

Выявлены нарушения в работе министерства искусства и культурной политики Ульяновской области и подведомственных ему организациях. Об этом сообщает прокуратура.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Игорь Елисеев, Коммерсантъ Фото: Игорь Елисеев, Коммерсантъ

Проверка показала, что директора Государственного ансамбля песни и танца и Дворца книги — Ульяновской областной научной библиотеки имени Ленина трудоустроили в организации своих близких родственников и не сообщили об этом уполномоченным органам. Это привело к конфликту интересов.

Надзорное ведомство внесло чиновникам представления и потребовало устранить нарушения. Директоров организаций привлекли к дисциплинарной ответственности.

Георгий Портнов