Выросло число поступивших в новосибирские вузы иностранцев

В 2025 году в новосибирские вузы было зачислено 3,37 тыс. иностранных граждан, что на 0,47 тыс. больше, чем годом ранее. Цифры приема назвал и. о. министра образования Новосибирской области Юрий Савостьянов в ходе доклада на оперативном совещании у губернатора Андрея Травникова 13 октября.

От общего количества иностранных студентов 2,86 тыс. приходится на пять государств: Казахстан, Китай, Таджикистан, Узбекистан и Киргизию. По сравнению с 2024-м число поступивших абитуриентов из Казахстана выросло с 1,22 тыс. до 1,68 тыс., из Китая — с 0,1 тыс. до 0,69 тыс.

Всего, по данным господина Савостьянова, в 2025 году на очную форму обучения в 22 вуза и филиалы высших учебных заведений зачислено 21,24 тыс. человек. Результат прошлого года превышен на 1,27 тыс.

Валерий Лавский