Челябинск вошел в топ-40 городов России по уровню зарплат

Соотношение чистой зарплаты к стоимости фиксированного потребительского набора в Челябинске в 2025 году составило 3,6. Город занял 31 место среди муниципалитетов России в рейтинге «РИА Новости».

В первом полугодии в Челябинске средняя чистая зарплата находилась на уровне 80,1 тыс. руб. По сравнению с январем-июнем 2024 года жалованье выросло на 14%. В самом рейтинге город поднялся на одну позицию. В прошлом году соотношение зарплаты к потребительскому набору достигало 3,7.

В топ списка попали Новый Уренгой (соотношение — 5,9; чистое жалованье — 167,6 тыс. руб.), Салехард (5,6; 159,3 тыс. руб.) и Южно-Сахалинск (5,3; 150,2 тыс. руб.). Аутсайдерами среди городов России стали Нальчик (2,2; 50,2 тыс. руб.), Грозный (2,2; 49,2 тыс. руб.) и Элиста (2,3; 51 тыс. руб.).

Виталина Ярховска