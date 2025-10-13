Сотрудницу кыштымского предприятия обвиняют в хищении денег

Межмуниципальный отдел МВД России «Кыштымский» завершил расследование уголовного дела в отношении 40-летней сотрудницы предприятия пищевой промышленности по ч. 3 ст. 159 УК РФ (мошенничество). Ее обвиняют в хищении 600 тыс. руб., сообщает пресс-служба ГУ МВД России по Челябинской области.

По версии следствия, сотрудница компании составляла фиктивные накладные на поставку товара, деньги в кассу не вносились. Торговый агент так похитила у организации 600 тыс. руб. Противоправную деятельность выявили оперативники подразделения экономической безопасности и противодействия коррупции регионального полицейского главка.

На период следствия фигурантке избиралась мера пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении. Материалы уголовного дела направили в Кыштымский городской суд для рассмотрения по существу.

Виталина Ярховска