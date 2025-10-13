В НГУ создали прототип катализатора на основе бентонита для очистки ГСМ

Ученые НГУ создали прототип катализатора на основе бентонитовой глины, который в перспективе может быть использован для очистки нефтепродуктов и растительных масел. Разработанный катализатор станет альтернативой более дорогих зарубежных аналогов, сообщили в университете.

«Благодаря высокой кислотности поверхности, а также доступности кислотных центров катализатора повышаются выходы продукта и селективность получения конкретного соединения в случае проведения реакций алкилирования, а в случае очистки нефтепродуктов и растительных масел увеличиваются эффективность очистки и срок службы самого катализатора»,— отметили в НГУ.

В команду проекта вошли студент 5-го курса факультета естественных наук (ФЕН) НГУ Рамис Житкеев, его научный руководитель Артем Порываев и аспирант ФЕН Александр Ефремов.

Как отметили в университете, Россия обладает отличной сырьевой базой для производства нового катализатора. Ориентировочные запасы бентонита — природного глинистого минерала, обладающего свойством разбухать при гидратации в 14-16 раз — составляют более 340 млн т.

На первом этапе команда планирует выпускать небольшие партии катализатора, ориентированные на предприятия, занимающиеся производством микро- и малотоннажной химии. Следующим шагом станет масштабирование производства для закрытия потребностей в катализаторе нефтеперерабатывающих предприятий.

Михаил Кичанов